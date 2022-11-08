У Харкові повністю зупинився метрополітен

У Харкові після жовтневих ударів Росії по об’єктам енергетичної інфраструктури гостро відчувається нестача електрики. А тому місто заощаджує. Сьогодні серед іншого тимчасово припинився рух усіма трьома лініями метрополітену.

Про це повідомив Харківський метрополітен зранку. У людей перепросили за тимчасові незручності, але причину зупинки руху не назвали. Хоча в цілому вона зрозуміла.

У свою чергу мер Харкова Ігор Терехов розповів, що потяги метро задля економії електрики почали курсувати рідше. Кілька днів у метро також відключали ескалатори, окрім двох найдовших. Економлять у підземці й на освітленні станцій.

Нагадаємо, з 31 жовтня у Харкові та області було введено погодинні відключення світла. Харків поділили на 12 черг, у кожній з яких обмеження електропостачання триватиме до трьох годин.