 

Російські загарбники розпочали наступ на Вугледар, – ISW

  1. 30.10.2022
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За минулу добу наші захисники відбили атаки російських окупантів в районах Бахмута, Бахмутського та Яковлівки на Бахмутському напрямку, а також під Олександрополем, Кам’янкою, Авдіївкою, Первомайським, Красногорівкою, Мар’їнкою і Новомихайлівкою під Донецьком.

Про це в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, оприлюдненому на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», повідомив, серед іншого, його спікер Олександр Штупун.

А от американський Інститут дослідження війни (ISW) в своєму останньому звіті про російсько-українську війну, зокрема, заявив, що загарбники розпочали наступ на Вугледар (південна ділянка фронту на півдні Донецької області).

Про це ж активно розповідають самі інтервенти, наприклад, зрадник і терорист Олександр Ходаковський. 

Але Олександр Штупун розповів лише про ворожі артобстріли на цій ділянці фронту: «На Новопавлівському напрямку (ворог вів обстріли) з танків  та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Єгорівка, Микільське, Новоукраїнка, Павлівка та Пречистівка».

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