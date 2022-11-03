Росіяни спробують підключити ЗАЕС до окупованих Криму та Донбасу

Російсько-фашистські окупанти планують перепідключити Запорізьку атомну електростанцію на Крим і окуповану частину Донбасу.

Про це сьогодні повідомила компанія Енергоатом.

Вказується, що вчорашні обстріли та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв‘язку тимчасово окупованої Запорізької АЕС з енергосистемою України є черговою спробою рашистів перепідключити атомну станцію до російської енергосистеми.

Найближчим часом вони намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку ЗАЕС у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

Нагадаємо, Путіну виявилося замало прийняти нікчемні рішення щодо анексії чотирьох українських областей, включно з Запорізькою. Він ще окремим і таким само нікчемним указом від 5-го жовтня «передав» ЗАЕС Росії.