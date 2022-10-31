 

Росія нанесла мінімум 62 удари, пошкоджено 18 об’єктів

  1. 31.10.2022
  2. Рубрика:

Скільки всього фашистська Росія сьогодні вранці нанесла ударів по Україні, точно невідомо. Але знаємо, що били не тільки ракетами, а ще й дронами. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Щонайменше було 62 удари. Це зрозуміло з офіційних повідомлень Повітряного командування ЗСУ про знищення 44 ракет і інформації Шмигаля про пошкодження 18-ти об’єктів. Можливо, по деяким з цілей ворог влучив декількома ракетами чи дронами, тоді ударів було ще більше.

За даними голови Уряду, більшість уражених об’єктів — інфраструктурні, енергетичні. Вони розташовані в десятьох областях країни. У 7-ми областях внаслідок обстрілів є знеструмленні населені пункти.

По всій країні вже працюють енергетики, аварійні бригади, триває кропітка робота по відновленню енергопостачання.

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

Усик добыл тяжелейшую победу над Бриедисом, видео

28.01.2018 - 01:21
В Риге завершился сумасшедший по накалу бой между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом. Трибуны яростно поддерживали латвийца и он выглядел очень достойно. Первых два раунда прошли в равной борьбе. Следующие ...
читать

Как из подручных предметов сделать подставки и держатели для кухни

02.09.2016
Сейчас, даже самый простенький, аксессуар ...
читать

Надежда Савченко попала в аварию

11.09.2016
К счастью, в ДТП никто ...
читать

Эпичное видео матча Лиги чемпионов о том, как «Барселоне» не забили гол

09.11.2017
В женской Лиге чемпионов испанская ...
читать