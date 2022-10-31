Росія нанесла мінімум 62 удари, пошкоджено 18 об’єктів

Скільки всього фашистська Росія сьогодні вранці нанесла ударів по Україні, точно невідомо. Але знаємо, що били не тільки ракетами, а ще й дронами. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Щонайменше було 62 удари. Це зрозуміло з офіційних повідомлень Повітряного командування ЗСУ про знищення 44 ракет і інформації Шмигаля про пошкодження 18-ти об’єктів. Можливо, по деяким з цілей ворог влучив декількома ракетами чи дронами, тоді ударів було ще більше.

За даними голови Уряду, більшість уражених об’єктів — інфраструктурні, енергетичні. Вони розташовані в десятьох областях країни. У 7-ми областях внаслідок обстрілів є знеструмленні населені пункти.

По всій країні вже працюють енергетики, аварійні бригади, триває кропітка робота по відновленню енергопостачання.