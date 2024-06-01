Окупанти захопили нові території на Покровському напрямку

Російські інтервенти минулої доби підтверджено просунулися вперед «поблизу» окупованої Авдіївки, яка взагалі-то вже знаходиться в ворожому тилу, на Покровському напрямку.

Про це в останньому звіті про стан справ на фронтах в Україні без подробиць, серед іншого, розповіли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Конкретику навів авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками останнього дня календарної весни.

На ній він штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору забарвив втрачені території біля окупованої Семенівки і вільного Сокола, на яких за вчора встигли закріпитися загарбники.

Окрім того, ми червоними стрілочками вказали місця розширення сірої зони в наш бік на тих самих двох ділянках.