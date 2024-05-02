 

Окупанти просунулися на околиці Часового Яру

  1. 02.05.2024
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Російські окупанти захопили близько 0,22 квадратних кілометра (22 гектари) території на східній околиці Часового Яру (в адміністративних межах міста) в районах гаражів та по вулиці Зелена.

Про це сьогодні о 15:53 розповів Телеграм-канал «Донбас Оперативний». Однак на оприлюдненій ним мапі показано, що в межах населеного пункту перебуває лише менше частина вищевказаної території, на якій вже закріпилися загарбники.

Втім сіра зона заходить в населений пункт куди глибше.

У свою чергу, наш захисник, який воює в Часовому Ярі і веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон», о 15:29 повідомив: «Орки заходять поступово в Часія Яр, нічого дивного. Та втрачають там, кажуть, сотні людей на день».

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