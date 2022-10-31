На Донбасі знищена колона російської бронетехніки

Бійці спеціального призначення Національної гвардії України на Донецькому напрямку за добу знищили танк, дві бойові машини піхоти і бронетранспортер російських окупантів. Про це сьогодні повідомила пресслужба НГУ на свої сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднив відповідне відео.

Ролик складається з різних епізодів, знятих безпілотними літальними апаратами, оператори яких знаходили цілі, визначали їх геодезичні координати, коригували вогонь по ним з невідомої нам зброї та фіксували результати – прямі влучення, що власне нам й продемонстровано.

В свою чергу, народний депутат України, волонтер і блогер Юрій Мисягін те саме відео прокоментував наступним чином: «Російську колону бойової техніки рознесли та знищили бійці спецпідрозділу по боротьбі з тероризмом «Омега» НГУ».