 

Артилерія ЗСУ розбила колону російських танків і БМП

  1. 07.11.2022
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Українські військові знищили чималу колону військової техніки російсько-фашистських окупантів. Артилерія методично спалила танки й БМП ворога, що знімалось зверху камерою БПЛА.

Вказується, що це саме той розгром, який ЗСУ вчинили загарбникам 2-го листопада біля села Павлівка під Вугледаром.

Нагадаємо, що самі рашисти визнавали, що штурм села закінчився для росіян великими втратами — за різними даними, від 70 до 300 чоловік, плюс бронетехніка.

Більше того, фактично через день-два після цього штурму ЗСУ відновили контроль за більшою частиною населеного пункта.

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